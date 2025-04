La izquierda agrupada

La izquierda se caracteriza por integrar políticas que fomentan el estado del bienestar y la mayoría de los partidos políticos de izquierda con el Estado ... garantizan el acceso de todos los ciudadanos a los derechos básicos como la sanidad, la educación, la prestación por desempleo o las pensiones de jubilación, entre otros.

En los últimos años, han surgido algunos movimientos de izquierda en los que se pueden encontrar sectores que aceptan un «capitalismo con rostro humano» y «anticapitalistas», pero aceptando siempre vías democráticas no autoritarias que integren principios de autonomía; por esa misma razón la izquierda mayoritaria en los países occidentales se suele identificar con el pacifismo, rechazando las guerras y las intervenciones militares, respaldando igualmente la legitimidad de las Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos.

¿A dónde quiero llegar? pues a entender que si todos los partidos de la izquierda en este país no se agrupan al PSOE, que es el más numeroso, el poder de la izquierda desaparecerá, porque no se entiende que IU, Compromís, Unidas Podemos, Más Madrid, Sumar, Más País..., vayan por libre en unas elecciones en las que los conservadores se apoyan y cimientan entre ellos, el sí o sí; y quiero recordar que durante los años 70, los cambios sociales se activaron de forma súbita, gracias en parte a los anónimos movimientos originados por la nueva izquierda, cuyos logros hicieron de esta década una etapa decisiva en la evolución de la sociedad occidental. Por eso y por muchas razones más aunque no lo creamos, las inesperadas elecciones del próximo día 23 tienen que ser de una participación acumulada, crecida y conjunta, lo mejor del progresismo político para dejar patente la lucha que se ejerce por el bienestar de la ciudadanía y no darlo por perdido jamás.