Injurias y ofensas

Llevamos varias semanas comentando y criticando en los medios de difusión las desvergonzadas injurias, insultos y amenazas contra el jugador Vinicius Júnior, del Real Madrid, ... y solamente por su condición de pertenecer a la raza negra, pero lo más vergonzoso de todo es que esta situación se produjo entre determinados espectadores del partido que seguramente no eran ni valencianos. Naturalmente este tipo de sinvergüencerías no solo afectan a los insultados, sino a todo el país y como resultado de este ataque racista, son los comentarios del ministro brasileño de Justicia, Flavio Dino, que estudia adoptar el principio de extraterritorialidad contra el futbolista Vinicius Júnior si considera que las autoridades de España las omiten y es que el Código Penal prevé que, en algunas situaciones excepcionales, es posible aplicar la ley brasileña en caso de crímenes contra brasileños, incluso en el exterior. Naturalmente el Gobierno de España niega que haya un conflicto diplomático con Brasil y rechazan ensañar la legislación actual al reconocerla suficiente para perseguir el racismo. Eso sí, responden ante sus quejas que «en España, el racismo se persigue» y yo pienso que estamos en lo cierto, aunque muchos no lo entiendan. Pero como ciudadano español, pienso que insultar no siempre sale gratis, porque lanzar ofensas con palabras o gestos que dañen el honor o la reputación de una persona corresponden al delito de «injuria», y quien lo comete será sancionado adecuadamente porque el Artículo 206 del Código Penal contempla penas de prisión de 6 meses a 2 años para todos aquellos que formulen calumnias y sinceramente pienso que ya ha llegado el momento de poder terminar con estos tristes espectáculos.

Vinicius Júnior somos todos, basta ya.

