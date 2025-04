La inevitable autovía ferroviaria

Reflexionando sobre las capacidades del transporte ferroviario en Extremadura, lo primero era terminar el tramo entre Badajoz y Puertollano (Ciudad Real) que nos unía directamente ... con Madrid en el AVE para llegar en poco tiempo y con poco esfuerzo económico al centro geográfico de Extremadura.

Y reconozco que otras ciudades como Cáceres, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Trujillo, etc., también están ilusionados con el nuevo tráfico ferroviario; pero siempre hemos dicho que el uno está antes que él dos; y no para favorecer a unos más que a otros, pero la razón no tiene más que un camino. Y menos mal que Adif tiene previsto destinar algo más de 30 millones de euros para la duplicación de la vía entre las estaciones de Mérida y Aljucén, porque es el tramo que más movimiento de pasajeros tiene de la región, ya que alberga la circulación y conexión con Badajoz, Don Benito, Puertollano, Madrid y Valencia, y esto sin contar Cáceres, Salamanca y Vigo, con la Vía de la Plata y sus prolongaciones hasta Cádiz por Sevilla, Córdoba, Huelva, etc.

Lo importante es que en esos 5,3 kilómetros entre Aljucén y Mérida pasa dos veces cada circulación entre Madrid y Badajoz, ya que estos servicios paran en la capital autonómica y aunque el tramo ya esté electrificado, la catenaria deberán ampliarla cuando ya tenga la doble vía y eso creo que se licitará este 2024 para la renovación de vía en la nueva conexión de Mérida. Todo esto lo han disertado y revelado arquitectos e ingenieros expertos en diseño de infraestructuras en el que han coincidido expresamente.