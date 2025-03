Iberdrola y su fábrica

Comenta Compartir

No deja de ser una gran noticia para todos los extremeños que Iberdrola esté en la idea de montar en Extremadura una fábrica de paneles ... solares para terminar a corto plazo con la compra de gas y petróleo ruso y empezar a funcionar con las energías renovables, que por cierto somos los que más producimos en toda Europa. Pero como digo yo, «ahora viene cuando la matan», y es que al parecer todavía no saben en qué ciudad van a situar esa fábrica tan importante que pretende sacar a flote tres millones de paneles solares cada año y, según parece, estamos en juego Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata y me pregunto ¿es que Badajoz no se llevó la Plataforma Logística del Suroeste, después Amazon y hasta una factoría de celdas de supercondensadores de energía, entre otras? Para Navalmoral ya tienen resuelta la instalación de la empresa Envision AESC Spain para construir una fábrica de baterías de iones de litio, en donde van a realizar una inversión de más de 1.000 millones de euros.

En Trujillo hace unos días se puso la primera piedra de la fábrica de diamantes sintéticos de la empresa californiana Diamond Foundry y afirman que su inversión total irá hasta los 670 millones y terminarán creando hasta 1.000 puestos de trabajo en total. En Zafra, el gran matadero de cerdo ibérico acaba de ser inaugurado y se convierte en una gran realidad, olvidando lo que fue la emeritense Carcesa. De Cáceres mejor no hablar, ya que la asignación del Buda en el monte Arropé le va a suponer la mejor fuente de ingresos de toda la región..., y eso sin contar otras. Y podría seguir poniendo ejemplos que demostraran que para todos hay soluciones industriales menos para Mérida, a pesar de ser la capital de Extremadura, y que supuestamente con los ingresos del turismo no se puede vivir. Espero que no nos olviden a la hora de elegir la ciudad para los paneles solares.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora