Cuando me refiero a la Universidad para todos, me estoy refiriendo especialmente a la de Mérida y solo por estar de acuerdo con las necesidades ... de nuestra sociedad actual (ya sea pública o privada), incluyendo, eso sí, las del campus universitario de Mérida del 'Águila', y serían carreras tan necesarias como Bellas Artes, Arquitectura, Periodismo, Hostelería, Farmacia y Audiovisuales, entre otras, para nutrir a la televisión pública extremeña emplazada en Mérida y homologadas según los acuerdos tomados en Bolonia (Italia), como los nuevos centros de investigación de la UEx y la UNED. Necesitaremos residencias de estudiantes universitarios, construidas y conseguidas con aportaciones de las cajas de ahorros extremeñas, laboratorios adecuados para el mundo de la investigación, más el desarrollo y la complicidad de las empresas industriales de la región y aularios e instalaciones deportivas, para no estar en demérito con otros campus universitarios extremeños.

Habría que dar cabida a las universidades privadas que estuvieran interesadas en establecerse en Mérida, posibilitando con ello recibir un alumnado de élite que pudiera dar rango y prestancia a la capitalidad, suponiendo igualmente inversiones atípicas que serían bien recibidas por el pequeño y el mediano comercio. Y ya que el turismo es la estrella que más brilla en Mérida, no estaría de más la titulación universitaria de Información y Turismo, creando escuelas y academias de azafatas y la creación de nuevos hoteles para dar cobijo a estudiantes deseosos de graduarse con los mejores conocimientos para ejercer la profesión. Se trata de algo tan necesario como la vida misma, pues una capital regional, no puede vivir ausente de la universidad.

