Con Tomás y sin Tomás

En enero de 2022 nuestra plaza del Cerro de San Albín pasó a ser propiedad de don José Luis Pereda López (empresario y ganadero), una ... plaza con 8.700 localidades que fue inaugurada en 1914, y que ha sido siempre un referente taurino tanto en Extremadura como en el resto de España, plaza que cumplirá cien años de existencia; aunque eso sí, sin techo en «andanada», porque algún listo se pasó de ligero. Hasta aquí todo bien, pero lo que no podremos entender es que un empresario taurino con experiencia como el señor Pereda se haya dejado enredar por José Tomás, diestro de Galapagar que realizó su último paseíllo en la plaza emeritense el 2 de septiembre de 2002 (es decir hace 21 años), cuando cortó una oreja a un toro, precisamente de la ganadería de José Luis Pereda. Llevamos tiempo hablando para verlo aquí en nuestro coso de Mérida, pero según parece la suma de dinero ofrecida por parte de la empresa a José Tomás no ha sido aceptada por el torero. ¡Claro!, no sabemos cuáles serían sus pretensiones. Tampoco nos hubiera venido mal uno o varios carteles, para iniciar su camino empresarial y para el disfrute de nuestros vecinos en las ferias septembrinas, porque ya va siendo hora de que los emeritenses podamos disfrutar de nuestra plaza de San Albín, una gran plaza de toros, si no la mejor de Extremadura. Y no se trata de censurar, sino más bien de decirle a don José Luís Pereda que nuestra plaza de toros no está ahí para verla desde fuera por muy bonita que sea, sino más bien para contemplar los espectáculos que siempre se dieron por estas fechas; porque ganaderías de toros bravos y toreros a la altura de José Tomás (incluso más baratos) los tenemos de sobra en Extremadura, y hasta sin salir de ella; lo que ocurre, es que hay que empezar a negociar con tiempo suficiente y no dejarlo para después.

Cartas a la directora