Mérida y su Teatro

Yo siempre voy a entender que la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno ... mismo lo que tiene el otro, sean bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles o intangibles como por ejemplo un Teatro Romano en su ciudad. Aunque eso es una cosa y otra muy distinta es decir: «Que nuestro teatro​ de Mérida se ha convertido en un caladero donde recaen los actores que no se comen una rosca el resto del año; ni que en la adaptación de los textos clásicos a nuestra época, se permitan actores vestidos de mamarrachos diciendo tonterías mientras el público toca las palmas..., porque si se trata de llenar el aforo, lo tenemos garantizado». ¡Bueno! Eso es lo que nos dice doña Pilar García de Pruneda Trevijano: «Que solo nos cuenta el criterio comercial; aunque de esta manera se cumple, eso sí, el lema clásico del 'pan y circo'. El pueblo, cuanto menos piense, mejor». Sin embargo lo mejor de todo fueron las ovaciones, los vítores y más aplausos que recibieron todos los participantes, entre elencos, equipos y su directora, por meses de trabajo y un estreno como 'Salomé', que gozaron a lo grande y esto no se puede olvidar; pero no solo por la obra, sino también por los intérpretes que son de primerísima calidad y ya lo quisieran otras ciudades para disfrutarlos. Pero además de todo ello, es que aparte de nuestra milenaria ciudad, la cultura y el dinero también lo disfrutan Regina, Caparra, Medellín y hasta Madrid y lo triste es que Badajoz no tenga un teatro romano para que también pudieran explotarlo, cosa que nos alegraría muchísimo; por eso hoy sus ciudadanos se ven en la necesidad de hacer 60 kilómetros para venir a nuestro teatro y otros 60 para volver; eso es lo que hay, pero no se preocupe doña Pilar que ya trataremos de arreglarlo, ya si eso...

