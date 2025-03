La socialdemocracia

Estoy convencido de que el proceso de transformación de una sociedad y de un pueblo es necesariamente lento. Pero el ritmo de esa evolución depende ... de la dimensión del «paso», pasos que no sean reversibles, pasos hacia adelante que supongan avances sin marcha atrás.

La necesidad de garantizar lo que nuestra Constitución proclama –España es un Estado social, democrático y de derecho– hoy puede suponer la necesidad de afrontar determinadas reformas, pero siempre con prudencia, conocimiento de la realidad e inteligencia para no excluir a nadie, justo lo contrario de quienes no la cumplen o abogan por romperla despreciando a muchos que no piensan.

La divisa que identifica a los socialistas es su espíritu reformista, convencidos de que el inmovilismo nos lleva a la regresión. Recuerdo lo que un día dijo Alfred North Whitehead, matemático y filósofo inglés: «El arte del progreso es preservar el orden en medio del cambio y el cambio en medio del orden». Esta idea debe valer para ese proceso de reforma, que debe iniciarse políticamente para hacer frente a los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, en lo económico, en lo social, en lo demográfico, medioambiental y político.

Las reformas que debemos emprender deben llevarse con perspectiva, con defensa de lo conseguido y con el espíritu de mejorar la vida de las personas y, sobre todo, con la solidaridad en la sociedad como uno de sus ejes vertebradores, por eso hay que respetar muy mucho la 'disciplina' de ese partido; porque es la primera obligación de sus militantes.