Hasta ahora no nos habíamos planteado pensar a qué se deben los desaguisados y desajustes que se vienen produciendo dentro del mundo político, casi sin ... venir a cuento, ya que el país económicamente va funcionando más bien que mal. Según los datos europeos, el empleo va mucho mejor que iba, con subidas en el salario y las pensiones funcionan mejor que nunca; y, sin embargo, la gente en la calle solo ve malos gestos, contradicciones, insultos a los políticos, sean del grupo que sean, y sinceramente la cosa no es tan mala como nos la quieren hacer ver los más listos. ¿Es que nos hemos planteado alguna vez averiguar a qué se debe esta situación de rebeldía? Siempre en este país hemos tenido gobiernos unitarios conseguidos por mayorías absolutas, pero los tiempos cambian y en este país no estamos acostumbrados a tener gobiernos de coalición, pero cuando toca, toca…

Y un gobierno de coalición es aquel que se forma cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente como para formar gobierno, por lo que se ve obligado a pactar con otro grupo o con varios, normalmente de ideología política afín, para configurar un gobierno conjunto. Y eso es lo que realmente tenemos y se reconoce como coalición política, alianza, o bloque político con dos o más partidos políticos, normalmente de ideas afines, para gobernar un país, una región u otra entidad administrativa, aunque ello implique el gobierno consensuado y la participación en el ejecutivo con vicepresidentas y ministros afines. ¡Ahí tenéis al País Vasco! Los gobiernos de coalición en la Unión Europea son la norma desde hace muchos años y de los 27 estados que la componen, 21 tienen actualmente esta forma de gobierno, ya que ninguno alcanza la mayoría absoluta y ahora se incorporarán Rumanía y Bulgaria; aunque también se puede gobernar en solitario con apoyo externo, como hace Portugal, con un presidente de la República y otro presidente del Gobierno distinto.

