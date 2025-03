Comenta Compartir

Hace unos días, hablando con un amigo, me comentaba como siempre lo cotidiano, lo más cercano, las obligaciones con el trabajo y la familia; pero ... analizando me comentaba temas relacionados con el futuro de Mérida como ciudad, para el próximo medio siglo, y me afirmaba que éste sería un problema, que habría que planteárselo a la presidenta de la Junta de Extremadura con tranquilidad, sin ánimos localistas porque el señor Rodríguez Osuna como alcalde ya hizo lo que debía y hará lo que pueda y más; pero habría que analizar la situación económica e industrial para llegar a ciertas conclusiones de importancia y le comentaría lo siguiente:

Mérida tiene una gran comarca pero solo goza de un referente económico particular que es el turismo, pues no posee agricultura propia, ni secano, ni regadío, ni valles productivos; no dispone de ganadería propia y la industria brilla por su ausencia totalmente; solo nos queda el turismo, que si no tiene ayudas en lo que se refiere al patrimonio monumental nos quedaremos como estamos, es decir sin poder crecer. Al final, nos hemos convertido en una ciudad de servicios, que empieza su jornada a las nueve de la mañana y que a las tres de la tarde, se queda vacía, ya que los funcionarios, se marchan a sus respectivas ciudades; con lo cual, el valor añadido de estas personas, también se marcha. Es decir nada, de nada..., y nos quedamos como el 'gallo de Morón', aunque algunos no lo quieran entender. Y lo más curioso es que la impresión que estamos dando fuera de nuestras fronteras capitalinas es que somos una ciudad privilegiada, y que las inversiones vienen a Mérida por orden de la Junta y, al final, me gustaría que alguien con autoridad como la señora Guardiola nos dijera cual es el papel que juega nuestra ciudad en la región, como capital de Extremadura con vistas al futuro. Al menos debería pensárselo.

Cartas a la directora