Futuro de las generales del 23-J

Hace ya muchos años, 45 en total, que se firmó la Constitución española y, aunque todos pensemos que fue perfecta en todo..., no podremos decir ... que aquel acuerdo recogía el máximo de nuestras pretensiones como pueblo que salía de una dictadura y creo que la realidad es que deberíamos haber sido un poco más acertados y más exigentes a la hora de firmar aquella Constitución; por eso las prisas nunca valen.

Hoy sin ir más lejos, nos damos cuenta de que, entre otras muchas cosas, deberíamos haber sido más estrictos en lo relacionado con la Ley Electoral, porque no es lógico que una gran nación como España esté en manos de los partidos nacionalistas e independentistas para que nos tengan que garantizar la gobernabilidad y la estabilidad en nuestro país.

Ahora llega el momento y nos damos cuenta de que el PP tiene sus posibilidades muy limitadas y el PSOE, aunque tiene más partidos para poder entenderse, necesita una negociación mucho más difícil, aunque todavía esperanzadora.

¿Al final qué pasa?, pues pasa que el PP y Vox no suman y se quedan a siete votos de la mayoría absoluta a pesar de que el PP no deja de mirar al PNV, pero es que Vox no deja de ser una línea roja para los nacionalistas.

Lo que sí está claro es que, para nuestra tranquilidad, por mucho que Junts rete a Sánchez para hacerle una propuesta sobre «amnistía» y «referéndum» para negociar una investidura, no se dará jamás, porque es algo que protege, respalda y asegura nuestra incompleta Constitución.

Y como de lo que se trata es de salir de este atolladero, deberíamos tener en cuenta las aptitudes, aciertos y situaciones económicas y sociales que nos han llevado a vivir en Europa con este nivel gracias al señor Sánchez; así es que lo mejor para todos sería la investidura del mismo, porque otros no lo van a hacer mejor.