La dificultad de aparcar en Mérida

Como estamos en la mitad de 2024 y lógicamente Mérida lo iniciará con nuevos presupuestos municipales, con los que podremos mejorar nuestro entorno capitalino, ya ... que nuestro Ayuntamiento está haciendo por Mérida lo que muchos de sus antecesores no fueron capaces o no pudieron hacerlo económicamente por razones que no vienen al caso. Hoy lo único que pretendo es poner en tela de juicio a nuestros mandatarios, en un asunto que, aunque parezca sin importancia, existen muchos comentarios críticos de nuestros vecinos con referencia a los inexistentes aparcamientos cercanos al centro sanitario de Salud II San Luis de Mérida. En ese aspecto, la verdad es que no podemos presumir de mucho, ya que hasta nuestro hospital y otros ambulatorios emeritenses están en la misma situación, menos el de Obispo Paulo, que tiene asignado su propio aparcamiento y es otra cosa bien distinta.

En junio de 2022, se inauguró en la misma zona un área de expansión suficiente y se reacondicionó una pista deportiva con el objetivo de disponer de más espacio disponible para los mayores jubilados, así como para todos los niños en edad de juegos infantiles y usuarios en general, pero lo evidente es que los pacientes del centro sanitario lo tienen imposible para acceder a su médico, viéndose obligados a solicitar el servicio de los taxis para poder llegar a su hora de cita médica. Entiendo que si en la zona, en donde se ha mejorado la situación de habitabilidad, existe una superficie de 8.200 metros cuadrados y solo se ha utilizado una superficie de 360 metros cuadrados, habría que suponer que todavía queda terreno sobrado junto al acueducto de San Luis para habilitar un aparcamiento, aunque solo fuera para 100 vehículos y evitar comentarios cargados de razón.

Cartas a la directora