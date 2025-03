Dónde está el centro

¡He ahí el dilema!, ser o no ser, como decía Hamlet, y ciertamente es un gran dilema que el hombre se plantea, cuando no ... sabe dónde está y debe ser intrigante, el deseo de estar en un sitio, cuando estás en otro lugar al mismo tiempo; por eso Vladímir Lenin decía: «Cada hombre debe elegir entre nuestro lado o el del otro». Y es verdad, o estás en un espacio del espectro político, o estás en otro bien distinto.

Esto y más, es lo que el hombre debe empezar a preguntarse, desde que empieza a razonar. Naturalmente que el hombre evoluciona y puede cambiar de ritmo o de dirección, lo que el hombre no puede hacer, es cambiar como una veleta a diario y según más le convenga.

Y después de haber filosofado un poco, os preguntaréis que a dónde quiero llegar. Pues muy sencillo, y es que existen muchos afiliados que dudan del espacio en el que están ubicados cuando hablamos del centro y eso no es algo que se consigue de hoy para mañana, y tampoco es algo que se consigue por el hecho de haber celebrado algún Congreso en Madrid, y decir: «Ya somos de centro».

El centro político se tiene gracias a la moderación, al sentimiento de igualdad, al equilibrio, a la ponderación, a la paciencia con el adversario cuando se equivoca en lugar de utilizar el insulto, a la puesta en práctica diaria de los valores éticos. Y esto no se consigue de un día para otro, necesita mucho entrenamiento.

En el centro político, sin que nadie lo diga, también está el PSOE, porque no son ellos los que han practicado la revancha, el perjurio, la envidia, la persecución, el frenético deseo de llegar a la Moncloa por caminos torcidos, los que no han vociferado cosas que deberían haber callado a tiempo; esos son los que tienen el espacio político del CENTRO, y va a ser muy difícil sacarlos de ese espacio, simplemente porque ellos lo practican a diario. A ellos no les da vergüenza decir que son de izquierdas, de centroizquierda o socialdemócratas. Esa es la realidad y es como yo lo veo y lo siento.