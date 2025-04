Feliz Navidad para todos

Comenta Compartir

Llega la Navidad y aunque pensemos lo contrario, todo cambia ya que es la hora de hacer las paces, y atar cabos sueltos y terminar ... con lo que iniciamos, en la esperanza de que nuestros sueños se hicieran realidad. No es que yo pretenda disfrutar de una Navidad muy especial, solo pretendo que las personas que suelan leer mis cartas en este periódico tengan buena salud y sean muy felices. Ya sé que muchos amigos y conocidos me tratan de «cañero» por mis templados comentarios sociales, pero con sinceridad y a pesar de que seamos diferentes y no pensemos igual, siempre he querido respetar la forma de ser de los demás, para que así consigamos más unión y respeto con más y mejor sociedad, ya que al final todos presumimos de vivir en democracia, porque buena falta nos hacía. Ya nos queda muy poco para terminar con todo lo malo que hemos padecido este año, por esa razón quiero que recordemos que la Navidad es un periodo corto de tiempo para disfrutar del perdón y del amor y que los beneficios obtenidos sean simientes que podamos cosechar con satisfacción en los años que nos esperan. Y no solo de satisfacción como sugerimos, ya que nos decía Winston Churchill, que «la Navidad es una época no solo de regocijo, sino de reflexión, y que la riqueza del ser humano se mide por la cantidad y la calidad de los amigos que tenemos». Mi deseo para todos los que me leéis, es que todo lo que os llegue sea mejor de lo que demandáis, dure más de lo que esperáis y os haga más felices de lo que podáis imaginar; por eso os deseo que comprendáis el significado de la Navidad, que no es más que darle valor a la paz y a la generosidad.

