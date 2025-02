Extremadura y la sanidad pública

Comenta Compartir

Hablar de la sanidad pública en Extremadura no es lo mismo que hablar de la educación, la industrialización, la agricultura, el turismo o la cultura ... en general, etc.; y no solo por lo que nos compete, la sanidad pública es lo más necesario, lo más urgente y lo que no tiene espera en nuestra sociedad. La situación sanitaria (médicos, enfermeros, técnicos y medios de seguridad y transporte ambulante) son lo más necesario que una sociedad en el siglo XXI necesita.

Nos consta que en Olivenza existe una plataforma que ya organizó el pasado día 31 ocho concentraciones en diferentes poblaciones extremeñas en defensa de la sanidad pública reivindicando más financiación económica, ya que el nuevo Gobierno del PP de la Junta ha recortado en los presupuestos para este año 400 millones del Sistema de Financiación Autonómica, que debían ir a partidas como la Sanidad. ¡No está mal para empezar! Las exigencias de la plataforma oliventina no son producto del capricho, ni una incongruencia desatada para reclamar por reclamar…, pues ya el pasado 21 de octubre de 2023 en otra manifestación oliventina exigieron, entre otras cosas, médicos de atención primaria con más servicios sanitarios, un servicio de pediatría de urgencias, la dotación de un servicio de ambulancias digno, con una ambulancia UCI de servicio permanente. ¡Ya veremos si rectifican! Y es que, la falta de servicios en la salud pública representa un desperdicio en materia de capital humano porque la cobertura sanitaria consiste en que todas las personas tengan acceso a la atención de salud que necesitan, sin padecer dificultades financieras. Este es un simple pero poderoso principio que apoya cada vez más el mayor movimiento hacia la cobertura sanitaria universal.

Cartas a la directora