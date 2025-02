Comenta Compartir

Ahora es el momento de dar un paso al frente, pero todos unidos como en Fuenteobejuna (Córdoba), militantes y simpatizantes, porque es ahora cuando tenemos la ocasión de demostrar y demostrarnos lo que somos, por qué somos y para qué somos, si hay coherencia en ... nuestras aptitudes y pensamiento, en nuestros principios y hasta en nuestros sentimientos. Es ahora cuando no podemos ni debemos dejar solos con todo el peso de la ley encima de sus cabezas, a quienes han sabido estar tantos años al servicio de los españoles para defender nuestros derechos. Ahora no podemos decir, «si te vi, ya no me acuerdo»; en esta lucha estamos implicados todos y debemos apoyar a Pedro Sánchez en la tarea de buscar una salida justa para los españoles. No es el momento de dejarlo solo en la defensa de las libertades, bastantes detractores tiene ya, como para que no le apoyemos. Es el momento de dar la batalla política a la derecha. ¿Es que no han politizado ellos la guerra sucia contra los ERE en Andalucía para conseguir la Moncloa, cuando su obligación como partido serio y democrático era callar y andar, sabiendo que estaban imputados como partido? ¿No han hurgado ellos en la porquería, para conseguir el poder, porque democráticamente y en las urnas no lo podían conseguir? Pues vamos a seguirles el juego y a ver en qué termina todo esto. Acatamos las leyes y las sentencias y las asumimos, pero al menos que no nos quieran tapar la boca y podamos decir lo que sentimos. ¿Estamos en un país libre y democrático o solo es privilegio para algunos? No os quedéis solos, contad con los simpatizantes, que en circunstancias adversas como las elecciones, también tienen cosas que decir. Animo y a trabajar para ganar las elecciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora