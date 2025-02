El amianto y sus problemas

Comenta Compartir

Hablar del amianto o el asbesto para una determinada parte de la sociedad casi no tiene la importancia que deberíamos darle, ya que el origen ... del amianto en España comienza en 1907 con una empresa llamada Roviralta nacida en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), la cual se transformo en 1920 en la famosa empresa Uralita y su fama fue tal, que actualmente muchos no conocen el nombre de este mineral como amianto, pero si como uralita. La prohibición de este producto en España se ha ido progresivamente implantando desde 1984 hasta 2002, pero fue en los años 70 cuando se detectaron los primeros síntomas por la utilización industrial del amianto, derivando con ello hasta juicios civiles presentados por grupos de habitantes cercanos a las poblaciones donde radicaban fábricas o almacenes de dicho producto. Los riesgos derivados del amianto están producidos por la inhalación de sus fibras, siendo las de menor tamaño las que alcanzan las vías respiratorias inferiores, ya que pueden permanecer en suspensión en el aire durante mucho tiempo y por lo tanto pueden ser respiradas. El amianto (en todas sus variedades) está clasificado como un cancerígeno de primera categoría. La misma Seguridad Social aprobó por Real Decreto 1299/2006 del 10 de noviembre, el cuadro de enfermedades profesionales, siendo conocida esta como asbestosis o fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, y existen sospechas no confirmadas de que el asbesto puede producir otros cánceres tan dañinos en el riñón, ovario y mama.

Y se preguntarán por qué hago este tipo de comentarios en nuestro periódico, pues simplemente porque a pesar de todo, el amianto se continúa manteniendo en muchas edificaciones de nuestras ciudades, consiguiendo infectar peligrosamente a nuestros vecinos, con cánceres no deseados. ¿No sería conveniente vigilar y controlar?

