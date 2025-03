Los abusos en la Iglesia

Comenta Compartir

Por fin ya no podemos decir que son comentarios malintencionados de la gente en la calle; ha tenido que ser el Defensor del Pueblo quien ... haya descubierto una realidad que todo el mundo sabía, pero que nadie se pronunciaba. La Iglesia siempre minimizó y negó los abusos sexuales ocurridos en su seno, culpabilizando a las víctimas que han tenido que ocultarse y siempre con el respaldo soterrado de la ultraderecha. No podemos tachar a todos sus miembros por igual, ya que existen amigos cercanos y presbíteros con una alta dignidad y responsabilidad, de los cuales me siento muy orgulloso de su amistad; lo que no significa es que la Iglesia Católica pretenda minimizar y negar los abusos sexuales ocurridos en su seno.

Estamos obligados a corregir las conductas para prevenir, detectar y reaccionar frente a estos abusos a menores, porque según la investigación que se incluye en el informe, han sufrido abusos en el ámbito religioso miles de personas. Son muchas aunque se callen, que piensan que es una obligación democrática, el acabar con el actual régimen de privilegios –que no es poco– y denuncian que es inadmisible que una institución que ha amparado hechos de esta gravedad, ocultándolos y entorpeciendo su investigación, reciba financiación pública y gestione centros escolares. Derogar el Concordato con la Santa Sede, eliminando su financiación pública debería ser la prioridad para nuestro gobierno; así como integrar en la red pública los centros escolares religiosos, porque los abusos no solo se ocultaron durante décadas, sino que facilitaron que se continuara con ellos y que no hubiera reparación para las víctimas. Por esa razón y muchas más no pueden quedar impunes y los responsables deben pagar sus consecuencias aparte de sus impuestos. ¡Que ya está bien!

Temas

Cartas a la directora