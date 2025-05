El Ayuntamiento y el fútbol pacenses

Comenta Compartir

Difícil relación la que este nuestro Ayuntamiento ha tenido históricamente con el primer equipo de la ciudad: el Club Deportivo Badajoz. Los antiguos regidores pacenses, ... no veían con buenos ojos (al ser una entidad privada) destinar muchos recursos públicos hacia esta entidad deportiva, con lo que esto llegó a generar cierta controversia entre favorables y detractores de estas tesis. Y nos encontramos hoy con otra decision más que polémica a raíz de la visita del Real Betis para enfrentarse en la Copa de Rey al Club Deportivo Gévora. Ante la solicitud (lógica) de utilizar el Nuevo Vivero para celebrar el partido, no haya sido posible llegar a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes debido a las condiciones leoninas que el inquilino del campo (el Club Deportivo Badajoz) impone al modesto Gévora para que este choque se dispute en el Nuevo Vivero. Visto lo cual, este partido se celebrará finalmente en el estadio del Extremadura de Almendralejo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Es posible que la ciudad pueda permitirse despreciar un evento de este calibre que atraería a la ciudad a miles de seguidores sevillanos, con lo que esto conllevaría en su aspecto económico? No es posible perder esta posibilidad de negocio y proyección de la ciudad: bares, restaurantes, hoteles, etc. Señor alcalde de Badajoz: ejerza de primer edil de la ciudad y defienda los intereses de la misma; tomando cartas en el asunto, y exigiendo a los regidores de la entidad pacense que ese partido ha de jugarse en ese recinto municipal, sí o sí, donde aparte de su propiedad, este Ayuntamiento colabora generosamente en su mantenimiento. Pero, ¿qué broma es esta? Si esto se cumple, estaríamos haciendo ante la opinión pública general como ciudad el mayor de los ridículos, y con este alcalde como máximo responsable del desaguisado.

Cartas al director