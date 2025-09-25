Comenta Compartir

Poniendo las cosas en contexto, Israel lleva muchos años tejiendo una red de fuertes intereses en el mundo entero en todos los campos: militar, social, ... deportivo, cultural, etc. Por tanto lleva años omnipresente en toda nuestra esfera, financiando toda clase de eventos en los que su participación ha sido vital para la supervivencia de cada uno de los proyectos en los que participa. Hasta ahora, le ha servido para sortear todos los atropellos ejercidos sobre el pueblo palestino. Pero lo que está ocurriendo en Gaza traspasa cualquier límite que nuestra condición de humano pueda soportar. Lo ocurrido en esta edición de La Vuelta era algo que desde un principio se venía fraguando, y que ha devenido en la finalización de esta prueba, abruptamente. Por tanto, toda esta situación podría haberse evitado si a Israel se le hubiese prohibido participar en cualquier evento deportivo, musical o de cualquier otra índole, en razón a lo que ese país está cometiendo con el pueblo palestino. Tenemos el precedente de los deportistas rusos a nivel de equipos, a los que se les tiene vetada su participación en evento alguno, por razón de la invasión rusa en Ucrania. Pero, ¿qué vara de medir se ha aplicado en una causa y en otra? Pues en esta, está muy clara: la presión que ejerce Estados Unidos, como fiel aliado histórico de Israel. Creo, que los organizadores de La Vuelta han hecho el ridículo, cuando sabían que las manifestaciones estaban ahí.

El director de esta prueba debería haber retirado al equipo israelí del pelotón y se hubiese solucionado el problema. Para más inri, este equipo está financiado por alguien muy cercano a Netanyahu. Blanquear un genocidio con un equipo ciclista no es permisible. Lo que ha venido después es lo que debería haberse hecho en cada uno de los eventos deportivos con participación israelí. Estas manifestaciones no son sino la expresión popular de rechazo a los crímenes de Israel. Nada en contra del ciclismo. Los grandes derechos en el mundo no se han conseguido en una mesa de café. Creo que esto va a marcar un punto de inflexión en la impunidad de Israel, y el aislacionismo es un buen punto de partida. El apartheid sudafricano comenzó aislando a ese país, y acabando con su régimen.

