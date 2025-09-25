HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

La Vuelta

José Leal Benavides

Badajoz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Poniendo las cosas en contexto, Israel lleva muchos años tejiendo una red de fuertes intereses en el mundo entero en todos los campos: militar, social, ... deportivo, cultural, etc. Por tanto lleva años omnipresente en toda nuestra esfera, financiando toda clase de eventos en los que su participación ha sido vital para la supervivencia de cada uno de los proyectos en los que participa. Hasta ahora, le ha servido para sortear todos los atropellos ejercidos sobre el pueblo palestino. Pero lo que está ocurriendo en Gaza traspasa cualquier límite que nuestra condición de humano pueda soportar. Lo ocurrido en esta edición de La Vuelta era algo que desde un principio se venía fraguando, y que ha devenido en la finalización de esta prueba, abruptamente. Por tanto, toda esta situación podría haberse evitado si a Israel se le hubiese prohibido participar en cualquier evento deportivo, musical o de cualquier otra índole, en razón a lo que ese país está cometiendo con el pueblo palestino. Tenemos el precedente de los deportistas rusos a nivel de equipos, a los que se les tiene vetada su participación en evento alguno, por razón de la invasión rusa en Ucrania. Pero, ¿qué vara de medir se ha aplicado en una causa y en otra? Pues en esta, está muy clara: la presión que ejerce Estados Unidos, como fiel aliado histórico de Israel. Creo, que los organizadores de La Vuelta han hecho el ridículo, cuando sabían que las manifestaciones estaban ahí.

hoy La Vuelta