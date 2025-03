La vivienda como objeto especulativo

Comenta Compartir

La vivienda es objeto fundamental y básico que consagra otros de los derechos fundamentales contemplados en nuestra Carta Magna. Campo este abonado a la confrontación ... política y que enfrenta fuertes intereses económicos. España se ha convertido en materia de vivienda en los últimos 30 años en uno de los países más injustos y especulativos de Europa, en el que el acceso a ese bien tan esencial se ha vuelto imposible para una parte significativa de la ciudadanía, especialmente para los jóvenes, que, debido a lo desorbitado de los precios de compra o de alquiler, no consiguen acceder a una vivienda que no les suponga dejarse más de la mitad de su sueldo en el envite. Esto tiene graves consecuencias para ellos y para el país. Juventud frustrada por este hecho y con gente de más de 30 años sin poder emanciparse de los padres. Esto es letal. Además, va directamente engarzado a las bajísimas tasas de natalidad, que si no se pone remedio nos va a llevar a ser un país de viejos. Y la causa principal (entre otras) es la nula construcción de vivienda protegida. Estos días nos han puesto los medios de comunicación la comparativa entre los países más importantes de Europa en VPO construida, y España queda mal parada. Herramienta esta básica en su dualidad de permitir un acceso más fácil a la vivienda y como freno a la especulación de la misma.

Bienvenida sea esta Ley de vivienda, que pueda revertir esta especulación que lastra el futuro y bienestar de gran parte de la población. Por cierto, el PP se opone frontalmente a ella con el argumentario de que «va a conseguir el efecto contrario de lo que se busca». Por fortuna, todavía existe la hemeroteca de lo que ocurrió con las políticas de liberalización total del suelo, que el gobierno de Aznar puso en marcha con resultados ya conocidos (burbuja inmobiliaria) que nos llevaron en 2008 a sufrir una de las mayores crisis económicas de este país. Considerando que todo valía en el dios mercado, y lejos de rectificar, a día de hoy siguen en sostenella y no enmendalla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora