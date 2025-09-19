Rezar y matar

Comenta Compartir

Las imágenes de la actualidad nos ofrecen cómo Marcos Rubio y Netanyahu aparecen rezando en el Muro de las Lamentaciones, en un signo inequívoco de ... apoyo del enviado americano hacia el país hebreo, mientras, en una segunda ventana nos muestran el enésimo bombardeo sobre Gaza. Trágica paradoja de cómo el extremismo político coloca en el mismo plano la aniquilación de miles de seres humanos mientras se invoca a un Dios. La guerra santa, más de actualidad que nunca. Pero, digámoslo claro: Israel vive desde su fundación en la impunidad más absoluta, donde transgrede el derecho internacional sistemáticamente. Todo hecho con el apoyo incondicional de Estados Unidos para tener contento a su lobby judío casero, y con la inestimable colaboración de Europa en su expresión cobarde. Lo de humillarse ante el sheriff del mundo lo tenemos recientemente en la vergüenza de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Tras la elección de Donal Trump, el apoyo americano ha subido varios peldaños en su complicidad con el fascismo genocida del gobierno hebreo. En definitiva: o esto lo paran las opiniones públicas europeas, presionando a sus respectivos gobiernos, o Israel se verá legitimado para extender el terror a otras partes de Oriente Medio, desestabilizando no solo ese área, ino convirtiendo al resto del mundo en un polvorín.

Temas

Cartas al director