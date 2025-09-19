HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?
Cartas al director

Rezar y matar

José Leal Benavides

Badajoz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Las imágenes de la actualidad nos ofrecen cómo Marcos Rubio y Netanyahu aparecen rezando en el Muro de las Lamentaciones, en un signo inequívoco de ... apoyo del enviado americano hacia el país hebreo, mientras, en una segunda ventana nos muestran el enésimo bombardeo sobre Gaza. Trágica paradoja de cómo el extremismo político coloca en el mismo plano la aniquilación de miles de seres humanos mientras se invoca a un Dios. La guerra santa, más de actualidad que nunca. Pero, digámoslo claro: Israel vive desde su fundación en la impunidad más absoluta, donde transgrede el derecho internacional sistemáticamente. Todo hecho con el apoyo incondicional de Estados Unidos para tener contento a su lobby judío casero, y con la inestimable colaboración de Europa en su expresión cobarde. Lo de humillarse ante el sheriff del mundo lo tenemos recientemente en la vergüenza de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Tras la elección de Donal Trump, el apoyo americano ha subido varios peldaños en su complicidad con el fascismo genocida del gobierno hebreo. En definitiva: o esto lo paran las opiniones públicas europeas, presionando a sus respectivos gobiernos, o Israel se verá legitimado para extender el terror a otras partes de Oriente Medio, desestabilizando no solo ese área, ino convirtiendo al resto del mundo en un polvorín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  3. 3 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  4. 4 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  5. 5 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»
  8. 8

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  9. 9

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia
  10. 10 Detectan nuevos casos de carbunco en una explotación bovina de Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Rezar y matar