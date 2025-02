Reflexiones sobre una DANA

Comenta Compartir

Quiero hacer una reflexión sobre esta crisis descomunal que ha derivado en la tragedia de Valencia. Y quiero ponerme a contracorriente de la opinión generalizada ... expresada en el sentido de que desde la política solo hay lugar para la incompetencia y la desidia. No voy a romper una lanza por los errores cometidos por nuestros gobernantes, (da igual el signo) que han sido muchos y groseros, pero sí hacer algunas consideraciones sobre el reto y la magnitud a la que se enfrentan. Quiero contextualizar el fenómeno tan desproporcionado y descomunal que ha supuesto esta gota fría, poniendo algunos datos encima de la mesa sobre lo ocurrido, solo así podremos llegar a objetivar mejor el alcance de este desastre jamás visto en la historia más reciente de España. Se han visto afectados 65 municipios, lo que supone más de 800.000 personas (31% de la población de la provincia de Valencia); 54.000 empresas y más de 350.000 trabajadores por poner algunos datos. Sin contar la destrucción de todo tipo de infraestructuras. Los políticos, no lo olvidemos, forman parte de nuestra sociedad, emanan de ella, y como consecuencia están sujetos a que los haya buenos, malos y regulares. ¿Tal vez no nos paramos a pensar nunca, que seguramente les estamos pidiendo demasiado en atención a estas tesis? Esta coyuntura está siendo tan descomunal, tan nunca vista, que lo ha desbordado todo. Evidentemente los afectados no entienden de sutilezas de este tipo (como no puede ser de otra forma) y piden que la ayuda llegue a cada calle, a cada barrio de cada uno de esos 65 municipios en tiempo récord. Imposible ponerse en la piel de alguien que ha perdido algún familiar, su empresa, o el que haya perdido su casa, su vida y sus recuerdos. Por suerte, aún nos queda algo de estado, que en estos momentos tiene, y deben ponerse todos los recursos a disposición de esta causa brutal. En restituir (a las pérdidas humanas se llegó tarde) las vidas de todos los damnificados, y cuando todo haya pasado habrán de pedirse las responsabilidades a que haya lugar.

Amunt Valencia.

Cartas a la directora