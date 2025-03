Comenta Compartir

Parece ser que en nuestro país, a la que sacas un pie de la línea oficialmente marcada entre buenos y malos, eres alineado de una ... cosa o la peor. Soy un progresista que se alinea con causas justas y solidarias y que considera que vivimos en un mundo mejorable, donde las injusticias y los atropellos campan por sus respetos. España fue un país de fuerte emigración, y el detonante que me ha hecho escribir esta carta es haber escuchado (al hilo de lo que acontece en Ucrania) que hemos recibido a más de 250.000 huidos de una guerra injusta, una gran parte de los cuales están integrados y contribuyendo a la Seguridad Social de nuestro país, de lo que me congratulo. Y aquí me pregunto «¿Cómo es posible?» que tengamos capacidad para integrar a cientos de miles de estas personas venidas de fuera y, sin embargo, dejemos tirados a esta generación millennials nuestra. Tengo un familiar con la carrera de Comunicación que ante la falta de oportunidades en esta rama, estudió un ciclo formativo superior en higiene bucodental, con la esperanza de mejores salidas laborales en nuestra tierra. Pues bien, en esta Extremadura nuestra donde las oportunidades brillan por su ausencia, pasen décadas y generaciones, todo sigue igual en este sentido. Pero hete aquí que el recurso de salir fuera tampoco ya es posible, porque hasta esa alternativa se ha desvanecidocon la estafa de los alquileres. Este familiar tiene que rechazar ofertas de trabajo fuera de la región por la imposibilidad de poder hacer frente a lo desorbitado de los alquileres. Es decir, ni dentro ni fuera pueden abrirse camino. Me pregunto cómo es posible que personas formadas de aquí sufran esta situación de desamparo y falta de oportunidades, que está llevándose a una generación entera por delante, y parece ser que poco importa a los que tienen las riendas de revertir este drama. Es injusto y dramático, y no deberíamos poderlo permitir como país.

Cartas a la directora