El ocio nocturno

Comenta Compartir

Quiero decir como ciudadano que somos un país admirable en muchas cosas, diferente, en cada una de sus autonomías, y cuyos contrastes nos enriquecen. Pero ... nadie es perfecto. Cómo ejemplo de este último precepto, quiero referirme al ocio nocturno en nuestras ciudades y pueblos. Suelo patear las ciudades que visito antes siquiera de que salga el sol, y todas sufren este problema. Controvertido tema en España y que causa extrañeza a los turistas que nos visitan por la amplia permisividad existente. El tema en cuestión es que los espacios públicos son utilizados (básicamente los fines de semana), como lugar de ocio y consumo de alcohol. Como resultado de ello, y ante la falta de civismo y control policial (escaso personal) algunos de nuestros jóvenes, atentan impunemente contra el descanso vecinal, dejando un reguero de suciedad y destrozos en el mobiliario urbano por las zonas donde se mueven, que producen sonrojo y vergüenza ver cómo amanecen dichos lugares. Somos un país en el que la cultura de la calle está fuertemente arraigada, favorecida además por nuestra buena climatologia. Prueba de ello son la multitud de fiestas populares que se celebran a lo largo y ancho de nuestro país. Pero esto no debería estar reñido con el civismo. Creo que en pocas ciudades europeas se permite un estado de cosas como el que refiero. Esto no es de un país moderno. Nuestras calles y plazas son de todos y nadie tiene derecho a utilizarlas como barras de bar. Y no hay gobierno que se atreva a legislar y que de una vez se acabe con esta práctica por miedo a perder votos de este importante sector de población.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director