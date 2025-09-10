HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

¿Un mundo mejor?

José Leal Benavides

Badajoz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:57

Mirando el mundo y sus paseantes, no puedo por menos que ver diferencias de cómo éramos y cómo hemos cambiado, y no estoy apelando a ... la nostalgia de pensar que todo pasado fue mejor. Nuestro paisaje y paisanaje nada tienen que ver con el de 30 o 40 años atrás. La tecnología ha tomado un protagonismo primordial en todos los órdenes de la vida. La forma en la que nos relacionamos, tendente a que cada vez más, la interlocución entre personas es menos directa. Hoy, las redes sociales han entrado en nuestras vidas de una manera desaforada, donde el campo está bien abonado para cometer toda suerte de excesos. El aislamiento, la falta de privacidad y la sobreexposición nos hace más vulnerables. Escenarios donde puedes escupir toda la baba que uno pueda contra alguien, donde la desinformación y las mentiras campan impunemente sin que haya una legislación clara que ataje esos métodos, que, aunque no son nuevos, si que han tomado una dimensión desconocida hasta ahora. Modelos de trabajo que han sufrido en algunos casos una verdadera metamorfosis en su desarrollo. Si hace 30 años nos dijeran que íbamos a trabajar sin movernos de casa, diríamos que como broma podría pasar. Las redes sociales se llenan de 'influencers' que atesoran cientos de miles de seguidores que se tragan a pies juntillas cualquier mensaje que lancen, sin más aval que su fe ciega en personas que no han acreditado ante la sociedad bagaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  3. 3 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  4. 4 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  5. 5 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  6. 6 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  7. 7 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  8. 8 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  9. 9

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito
  10. 10 Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Un mundo mejor?