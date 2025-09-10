¿Un mundo mejor?

Compartir

Mirando el mundo y sus paseantes, no puedo por menos que ver diferencias de cómo éramos y cómo hemos cambiado, y no estoy apelando a ... la nostalgia de pensar que todo pasado fue mejor. Nuestro paisaje y paisanaje nada tienen que ver con el de 30 o 40 años atrás. La tecnología ha tomado un protagonismo primordial en todos los órdenes de la vida. La forma en la que nos relacionamos, tendente a que cada vez más, la interlocución entre personas es menos directa. Hoy, las redes sociales han entrado en nuestras vidas de una manera desaforada, donde el campo está bien abonado para cometer toda suerte de excesos. El aislamiento, la falta de privacidad y la sobreexposición nos hace más vulnerables. Escenarios donde puedes escupir toda la baba que uno pueda contra alguien, donde la desinformación y las mentiras campan impunemente sin que haya una legislación clara que ataje esos métodos, que, aunque no son nuevos, si que han tomado una dimensión desconocida hasta ahora. Modelos de trabajo que han sufrido en algunos casos una verdadera metamorfosis en su desarrollo. Si hace 30 años nos dijeran que íbamos a trabajar sin movernos de casa, diríamos que como broma podría pasar. Las redes sociales se llenan de 'influencers' que atesoran cientos de miles de seguidores que se tragan a pies juntillas cualquier mensaje que lancen, sin más aval que su fe ciega en personas que no han acreditado ante la sociedad bagaje.

Temas

Cartas al director