La moderación de Feijóo

¿Qué fue de su moderación si para ganar una nación hay que desprenderse de ella? ¿Es acaso rehén de imposiciones, donde su paso ya ... no lo marca él, sino la de aquellos intereses espurios que dictan no lo que está bien, sino lo que me va bien? En eso se ha convertido aquel, que llegó con un discurso en el que prometió respetar una ética que a los dos días se le olvidó hasta la estética. Por faltarle agallas que impusieran su discurso a una tal Ayuso que desde su atalaya madrileña sus reales presentó.

¿Alguien con la dignidad en entredicho es merecedor de tan alta representación, como ser la máxima expresión del Gobierno de una nación? Creo que no. Si ya la carta de presentación no augura nada bueno, ¿cómo será capaz de gobernar cuando se trate, y ante semejante dislate, no ser una marioneta de aquellos que ante la debilidad , impongan su espuria autoridad? Que de prometer una forma de hacer política alejada de demagogias y extremismos por agarrar un puñado de votos, cambias tu rumbo y la moderación deshechas, abrazando las tesis de la ultraderecha. Pero ni por más cesiones que hagas para alcanzar tan magna empresa, tu puesto estará asegurado, y sino, que se lo pregunten a un tal Casado, que ante la creencia falsa de creerse Dios entre los elegidos, acabó defenestrado y huido, por la que, sin ser la líder de su partido al uso, de facto, lo es, la presidenta Ayuso. Un partido que aspire a gobernar este país, ha de presentar uno o una líder diferencial que no sea suplantado cada dos por tres, por alguien que juega a dos manos y a veces hasta tres, confundiendo y engañando al país con un aspirante manipulado.

Temas

Cartas al director