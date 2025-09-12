HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

La moderación de Feijóo

Jose Leal Benavides

Badajoz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

¿Qué fue de su moderación si para ganar una nación hay que desprenderse de ella? ¿Es acaso rehén de imposiciones, donde su paso ya ... no lo marca él, sino la de aquellos intereses espurios que dictan no lo que está bien, sino lo que me va bien? En eso se ha convertido aquel, que llegó con un discurso en el que prometió respetar una ética que a los dos días se le olvidó hasta la estética. Por faltarle agallas que impusieran su discurso a una tal Ayuso que desde su atalaya madrileña sus reales presentó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  4. 4 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  7. 7 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  8. 8

    Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 El colegio Luis Vives de Badajoz recibe a los niños como si fueran exploradores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La moderación de Feijóo