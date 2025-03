Comenta Compartir

Vaya de entrada que yo defiendo que cada cual quiera ser del sitio que desee, y sentirse de la manera que le venga en gana, ... incluso de pensar que «su patria» no tiene parangón con ninguna otra (allá cada cual con su catetismo). Claro, siempre bajo la premisa de que los privilegios queden al margen (esto suele ser difícil que se cumpla). Hablo de los independentistas catalanes y vascos. Aquí se pueden plantear dos cuestiones: si en realidad buscan la independencia o es pura estrategia. Y en este sentido, barajo estas dos hipótesis: en primer lugar, que vayan de farol, y que la finalidad última no sea otra que la de conseguir más cotas de poder a nivel nacional para influir, y conseguir además, mayores recursos económicos para estas comunidades. Al entender estos que la consecución de ese objetivo independentista no sería más que pura utopía. En este grupo estaría la mayoría. Y como segunda hipótesis: pondríamos a los que sí creen realmente que esas ansias de ser una nueva nación puedan llegar a materializarse algún día; aquí estarían los minoritarios, y los más ideologizados.

Yo me inclino más por la hipótesis de que vayan de farol, y que lo hacen apoyados en las ventajas electorales que les otorgaba aquella Constitución del 78, aún vigente. Los firmantes constituyentes que redactaron aquella Ley de Leyes apoyada por el Parlamento, lo hicieron en la creencia de que estos cambios ventajosos sirvieran para conseguir su integración y poder acabar así con décadas de tensiones soberanistas de una vez por todas. Después de transcurridos 25 años de la Constitución, creo que no se consiguió el propósito pretendido. En base a ese poder electoral que esa nueva constitución les otorgaba, se les abría un sinfín de posibilidades que no iban a dejar pasar, para hacerse fuertes cada vez que la coyuntura política les fuera propicia. ¿Es legítima la influencia que ostentan? La Constitución les avala. Por tanto, es legítima. Por consiguiente, si la sociedad demandase un cambio en este estado de cosas, se deberá acudir consensuadamente a abordar un cambio en dicha Carta Magna.

