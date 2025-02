¿El imperio yanqui se desmorona?

Todos los imperios, a lo largo de la historia han acabado sucumbiendo por razones parecidas. El imperio romano cayó tras el aumento de la corrupción, el desgobierno, y las luchas intestinas por alcanzar el poder, añadido a la presión de los pueblos bárbaros. Los Estados ... Unidos de América¡ están dando síntomas de un cierto desmoronamiento, derivado no tanto de la economía (aunque China en poco tiempo está en situación de superar a la primera potencia del mundo), como por la deriva política, que está llevando a una polarización social y falta de unas mínimas reglas del juego democrático alarmantes.

Expresidentes como Donald Trump, (y de nuevo aspirante al cargo), son un síntoma de decadencia claro del imperio yanqui. Alguien con un historial nada edificante en lo moral, y con cantidad de delitos atribuidos a su persona; donde no se acepta la perdida del poder y con acusaciones tan graves a su cargo, como la de ser el instigador del asalto al Capitolio. Un sujeto que va por el mundo sin respetar las mínimas normas de respeto y protocolos¡ hacia opositores políticos de su propio país y del resto del mundo, y donde mira con buenos ojos o ampara a dirigentes mundiales que están cometiendo crímenes contra la humanidad, según la ONU y otros estamentos internacionales (en eso no se diferencia de cualquier otro candidato de ese país). Semejante dirigente irresponsable y peligroso puede volver a recibir el apoyo de sus ciudadanos para su reelección. Donde el empresario más rico del mundo Elon Musk está haciendo campaña por este candidato, en una dudosa cuando no ilegal medida, como es la de comprar votos en favor de Trump. Todo junto lleva a ese país a la degeneración y al principio de su descomposición.