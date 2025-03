Fútbol femenino y sociedad

Comenta Compartir

El pasado martes, el deporte femenino y el fútbol en particular dieron una buena alegría, no solo a la parroquia futbolera, sino al resto del ... país, pasando a la final de un mundial. Y lo han hecho un grupo de chicas, aguerridas y confiadas en sus virtudes y posibilidades. Si nos remontamos no muchos años más atrás, nadie podría ni imaginárselo. Cuando la práctica deportiva por parte de ellas, no era ni siquiera bien vista. Hoy, llenan estadios enormes y sus nombres empiezan a ser reconocidos casi como sus homólogos masculinos. Este avance impresionante no solo se reduce al fútbol, sino al resto de disciplinas deportivas. Esto es deporte, pero también es reivindicación. Como la mujer, va escalando (pasito a pasito) puestos en todos los órdenes y campos de nuestra sociedad, y rompiendo esos techos de cristal que tanto las han lastrado a lo largo de la historia. Lo tenemos como ejemplo en nuestras propias hijas, como han conseguido con nuestro apoyo y su esfuerzo, abrirse camino, y de qué manera, en cualquier campo de la vida. Que el estupendo resultado del martes acabe refrendado mañana ganando esa copa del mundo, que aparte de hacer feliz a la gente, siempre es un plus de autoestima para el país.

Temas

Cartas a la directora