A Felipe González

Comenta Compartir

La percepción que en la actualidad se tiene de la figura de Felipe González queda distorsionada de la que se tenía algunos años atrás. Su ... nombre siempre irá unido a la transformación de este país, donde se llevaron a cabo políticas reformistas y sociales que cambiaron la fisonomía patria. Pero como cualquier figura relevante de la historia, no está exenta de claroscuros. La corrupción y los GAL en la guerra sucia contra ETA lo asociaron a esa figura del 'Señor X', nombre en clave que recibía en las investigaciones policiales el máximo responsable de la banda terrorista GAL. Decía lo de la distorsión que de su figura se percibe, ante la deriva anti-PSOE que día sí, y día también, desgrana en sus intervenciones públicas. En la vida uno tiene que saber cuando su tiempo está acabado y que ha de replegar velas. Cuando se coge (como es su caso) una deriva destructiva hacia tu propio partido, y además, haciéndolo de una manera tan descarnada, es porque no entiende que su tiempo ha pasado, que dar el relevo no desmerece los méritos propios. Creo que su propio ego, y su desmedida admiración a lo que su figura representa, han hecho de él una caricatura de sí mismo. No ha entendido que dar un paso atrás en el reconocimiento de que la vida puede ser marcada por otros, y que no está bien torpedear las naves que otros han de pilotar. Quién le ha visto, y quien le ve. Si alguna vez fue una figura respetada (a fuer que sí lo fue), hoy va dejando jirones de algo tan preciado como es la dignidad. Cualquiera que no conociese su pasado, oyéndole hoy, le identificaría como una vieja gloria del conservadurismo. Esto en lo político, si además se va paseando por platós de televisión donde le ríen las gracias cuando intenta ridiculizar a otros expresidentes de su propio partido, ya roza el esperpento. Una pena acabar no reconociéndose ni a sí mismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora