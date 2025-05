Eurovisión e Israel

Comenta Compartir

RTVE ha sido llamada al orden por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por poner en entredicho (por boca de sus comentaristas), la participación de ... Israel en el festival de Eurovisión. Comentarios que van en la dirección de apostar por la paz, la justicia y los derechos de los seres humanos. Nada que no se identifique con la esencia misma de ese festival, en su afán de justicia e integración. De nuevo, el poder político y económico de Israel en Europa se hace presente en su amenaza, a cualquiera que se atreva a cuestionar a ese país. No hay que pasar por alto que uno de sus patrocinadores principales es Meroccanoil, empresa de cosméticos israelí, y que algo de culpa habrá tenido en la amenaza dirigida hacia nuestra televisión pública, en el propósito de blanqueamiento de los crímenes del Estado de Israel, y como no; de su primo el de Zumosol (EE UU). Del mismo modo que Rusia fue excluida de todos los eventos internacionales por parte de numerosos países a raíz de su invasión de Ucrania, ahora no se hace lo propio contra un país que ya ha sido tachado como genocida por la Corte Internacional de Justicia. Europa vuelve a fallar cuando consiente que Israel esté presente en distintos eventos, escupiendo en la cara de todos aquellos que creemos que los crímenes cometidos han de tener algún peaje que pagar. Vergüenza de Francia, Alemania y Reino Unido por su falta de compromiso y empatía hacia un pueblo masacrado como el palestino. Nuestro gobierno es de las pocas voces relevantes que demuestra dignidad en la denuncia de los abusos de Israel, en un mundo donde los atropellos campan libremente y el fascismo se abre paso.

Cartas al director