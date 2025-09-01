HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Europa se humilla

Jose Leal Benavides

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:54

Donal Trump está consiguiendo revertir el déficit económico que ese país tiene con muchas economias del mundo, a base de imponer por la fuerza aranceles ... a todos los países. Alejándose así de cualquier doctrina económica de mercado para poner encima de la mesa la fuerza y el chantaje como arma. Esta UE, tras amagar una y otra vez con responder a esos aranceles con otros en la misma proporción, ha acabado pidiendo una negociacion que de facto, avala con ella, una claudicación servida en bandeja de plata al autócrata Trump, y por consiguiente su chantaje queda plenamente consumado. Esto es incomprensible e intolerable. Los dirigentes que gobiernan esta UE con su presidenta a la cabeza deberían irse ipso facto. No nos representa en absoluto. Por tanto: del 'si tú me subes treinta yo te subo otros treinta', como contrarréplica a la amenaza primera, hemos pasado a otorgarles el derecho a una negociación-claudicacion que tras muchos desplantes humillantes hacia la presidenta de la Comisión y, por ende, a todos los europeos, ha acabado sucumbiendo y cediendo vergonzosamente, al aceptar como bueno que todas nuestras exportaciones serán grabadas con un arancel del 15%. Y además, el compromiso de comprarles parte de sus energías, e inversiones armamentísticas ¿Es posible pertenecer al mercado común más importante del mundo, y que sus representantes políticos no sean capaces de presentar cara a un matón de salón, bocazas y bravucón? Es posible. La otrora vieja Europa fiel guardian de las esencias democráticas, y defensora de los derechos humanos, se pliega hoy ante un presidente americano que humilla al mundo sin que nadie haga nada.

