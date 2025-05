Deporte y política

Comenta Compartir

El deporte es un fenómeno social y cultural, que ya forma parte de nuestro día a día. Su espíritu se concibe dentro de nuestras sociedades ... modernas como un ya consolidado estilo de vida. Lo podemos vincular a una buena salud física y mental, porque sirve como nexo de unión en nuestras relaciones sociales. Hace unos días asistimos a un evento deportivo de la magnitud de una Eurocopa de fútbol, donde nuestra selección ha demostrado ser la mejor, y por tanto, nuestros jugadores han conseguido levantar la copa de campeones por cuarta vez a lo largo de la historia. Pero cuando el deporte se mezcla con la política, todo su espíritu queda desvirtuado, haciéndole perder toda su esencia. Nuestros campeones han resuelto que tras este triunfo, y desde una posición de fortaleza, podían cobrarse no sé qué factura al Gobierno en la figura de su presidente. Los capitanes de la selección, con Carvajal al frente como máximo impulsor, han decidido quién sería digno de bajar al vestuario y quién no. Negándose, por tanto, a que el presidente del Gobierno accediera a ellos. Refrendando este feo gesto con otro aún más zafio e impresentable al ser recibidos por Sánchez en la Moncloa, y donde varios mostraron claramente su frialdad, por no decir su desprecio, en los saludos protocolarios al presidente, y en especial el jugador del Real Madrid Carvajal, que ni se dignó mirar al presidente del Gobierno. Cada uno tiene derecho a tener su ideología pero en un acto institucional hay que dejarla en casa y comportarse con el respeto que merecen las instituciones y sus representantes, sean del partido que sean. El deporte es deporte, y una gesta como la conseguida por ellos no deberían mancharla con actitudes tan zafias y prepotentes como poco edificantes.

