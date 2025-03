Cerrar las heridas y la memoria

Comenta Compartir

Me gustaría responder a Pilar García de Pruneda que las heridas para que sanen, primero hay que cerrarlas. Somos una democracia que ya nació con ... una tara importante, en cuanto a que lo hizo bajo la amenaza constante de los sables, cual espada de Damocles. Se ha hablado mucho tras la muerte del dictador Franco de que hicimos una transición modélica hacia la democracia, nada más lejos de la realidad. Aquí, lo que hubo es una claudicación hacia los crímenes de la dictadura y al sometimiento posterior de casi 40 años, donde se estuvo asesinando a oponentes al régimen hasta el año 1959, era eso, o las asonadas. A diferencia de otros países, donde sí se juzgó, condenó y encarceló a los responsables de aquellas dictaduras. Aquí se aseguraron a través de aquella Ley de Amnistía de que quedaran borradas todas las tropelías franquistas y a sus autores. Todavía los herederos del dictador se pasean ufanos entre palacetes, edificios en las mejores avenidas y fincas varias, que deberían haber sido devueltos al pueblo. Nada bueno puede construirse sin justicia y sin reparación. Bonita manera de cerrar heridas las que Pilar García de Pruneda plantea. Le voy a decir lo que es querer ahondar en las heridas para que no cierren: negar, agarrándose a las tesis de un historiador inglés, comunista de pacotilla sobre los 4.000 asesinados por Yagüe en Badajoz, y que el propio quedó reflejado por escrito; poner en duda la legitimidad de la Republica; que después de 88 años del golpe militar, aun sigan tirados en fosas comunes de cementerios y cunetas decenas de miles de compatriotas, a lo largo y ancho de este país; descalificar una Ley de Memoria Democrática que lo que viene es a hacer todo lo contrario que lo que usted pregona, y que solo busca rescatar del olvido a los tirados en las cunetas como a perros. En Alemania poner en duda el Holocausto es delito, aquí, hacer apología del franquismo se hace con total impunidad. Mire usted, los asesinados del bando golpista están todos en sus cristianas sepulturas, y a mí me parece justo, pero que después de lo llovido, hablemos de abrir heridas por intentar poner unas flores a un abuelo en una sepultura digna, ya digo... ni cristiano es.

Le habla un nieto que hace tres años pudo traerse a su abuelo asesinado en Paterna (más de 2.700 fusilados), muchos de ellos después de haber acabado la guerra, entre ellos el mío, y que fueron arrojados a un sucio agujero por haber cometido el delito de defender las libertades... las de todos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora