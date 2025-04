El servicio de ambulancias del SES

Comenta Compartir

Los impuestos que pagamos y el significado que de ellos se deriva son de gran importancia, pero no siempre el servicio requerido cumple los estándares ... mínimos exigibles de un buen funcionamiento. Es entonces cuando el ciudadano que cumple con sus impuestos tiene la percepción ante un mal servicio, que estos no están sirviendo para el fin que nacieron. El caso que voy a referir lo ha sufrido un miembro de mi familia, en cuanto al servicio de ambulancias se refiere. Dejo al margen a los técnicos, que cumplen con profesionalidad su trabajo. Mi padre, de 93 años, ha estado ingresado en la planta de intensivo del hospital Perpetuo Socorro de Badajoz durante seis días, el jueves le dieron el alta medica a las 11.30 de la mañana, con lo que a continuación se hizo la correspondiente solicitud de una ambulancia que lo retornara a su lugar de origen. A partir de ese momento, se sucedieron largas horas de espera, con la indignación in crescendo, hasta que a las 22.00 horas por fin nos dicen que la ambulancia ha llegado. Tengo información de que esto no es un caso aislado, sino recurrente. Esto –y lo dirijo a los gestores del SES y por alcance a la Junta de Extremadura–, no puede seguir así. Tomen cartas en el asunto para mejorar esta situación. Esto traspasa los estándares de espera razonables. Por otra parte, quiero agradecer al personal de esa planta (ala derecha) su profesionalidad y cariño para con los enfermos. Por último, pido que cambien el protocolo para que mientras el enfermo se mantenga en el hospital (aún con el alta medica firmada) tenga derecho a comer.

