De pactos va la cosa

Comenta Compartir

Los adalides del catastrofismo siguen más presentes que nunca. No han tenido bastante durante la última legislatura, denunciando permanentemente hasta el aburrimiento las maldades de ... este gobierno, aún en funciones. Vamos a ver: la correlación de fuerzas que han resuelto los ciudadanos con su voto es la que es, y en base a ese reparto hay que conformar una mayoría de gobierno. Esto es una democracia no presidencialista, sino parlamentaria. Dejen de marear a la gente con cosas raras. Verán: España es un país diverso, como así lo delatan cada una de sus comunidades autonomas. Y dentro de estas, las hay que votan a partidos nacionalistas que tienen en sus programas la autodeterminación. ¡¡Qué le vamos a hacer!! ¿Significa esto que no hay que contar con ellos para negociar una investidura si viene al caso? ¿Acaso por este hecho se pueden considerar inconstitucionales? Pues evidentemente no. En la Constitución cabe la defensa de cualquier idea; otra cosa muy distinta es que los fines que persiguen estos puedan ser llevados a puerto alguno. Ni el presidente Sánchez ni ningún otro (aunque quisiera, que tampoco es el caso) está en disposición de otorgar semejante derecho a los nacionalismos vasco y catalán. Entre otras cosas, es que no está en su mano. Para ello, habría que modificar la Constitución con una mayoría de la Cámara de sus 3/5 partes. Y en ese supuesto, tendría que dar su voto afirmativo el PP. Empero, al Partido Popular en Valencia le bastó un fin de semana con Vox, sí, el que aboga por devolvernos al franquismo. Por tanto, seamos coherentes; ¿que nos parecen mal los nacionalismos? (yo no soy precisamente fan), pues los que así opinen que planteen en el templo de la soberanía su disolución como partidos. Lo demás es... engañar a la gente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora