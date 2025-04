El mundo a los pies de Israel

Comenta Compartir

Estamos viviendo de nuevo en toda su crudeza, el conflicto Israel Palestina, y vemos atónitos como después de un ataque brutal de la organización terrorista ... Hamás, donde son asesinadas más de un millar de personas y cientos de secuestrados, Israel, en un acto de desproporción nunca visto, está cometiendo un auténtico genocidio contra el pueblo palestino. Mientras, Estados Unidos da carta libre al «derecho a defenderse de Israel» cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Asistimos atónitos como el resto del mundo mira para otro lado; como la franja de Gaza está siendo destruida, con el resultado de mas de 40.000 muertos, entre ellos miles de niños. ¿Es posible haber sufrido un genocidio y ser ejecutor de otro? y siempre, con el mismo denominador común: el de un nuevo mesías que en nombre de Dios o de Alá, o de una patria cualquiera, se erige en nuestro salvador. Pero ese salvador nuestro no sale por ciencia infusa, sale porque lo elegimos nosotros; porque somos seres fácilmente abducidos. ¿Es posible que nos compadezcamos más por nuestra mascota que por la muerte de miles de inocentes? Creo, que el mundo vive momentos en los que la sinrazón y el fanatismo están llevando al mundo a un callejón sin salida. No es posible que un conflicto como el de Oriente Medio perdure durante casi cien años y la comunidad internacional no haga nada ante semejante matanza; y que el país que debería interceder en la solución del conflicto (Estados Unidos) sea el mayor pirómano del incendio.

Temas

Cartas al director