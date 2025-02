El mundo en peligro

Comenta Compartir

Tras la elección de Trump como presidente de EE UU y su posterior nombramiento, ha puesto en jaque al mundo entero a los pocos días de su toma de posesión. La primera potencia mundial corre serio riesgo de convertirse en una autocracia, a tenor de ... las medidas prometidas, y que ya se estan implementando. La conformación de un gobierno de multimillonarios y excéntricos oligarcas de extrema derecha amenaza ya a las democracias del mundo. Amenazas directas a Alemania y Reino Unido de estos «magnates» con el propósito de influir en sus elecciones, apoyando a sus partidos homónimos europeos para conseguir que sus intereses empresariales se vean favorecidos, con leyes más laxas. En pocos días de gobierno de ese presidente (condenado y con múltiples causas abiertas), ha empezado a poner sus manos sobre nuestros principios más sagrados, y amenaza las libertades que nos hemos dado los europeos. No hemos aprendido nada de la historia, ni del pasado más negro de la humanidad. El genocidio cometido en Gaza por Israel con el auspicio de EE UU y la elección de este presidente ultra suponen: que todo el orden mundial se verá gravemente afectado, si el mundo no les planta cara. La situación en Medio Oriente aumentará el dolor ya inmisericorde aplicado por el gobierno de Netanyahu. Tanto es así, que no contentos con la destrucción y el asesinato de casi 50.000 ciudadanos, ya se habla de expulsarlos de su propio territorio. Esto se asemeja a una limpieza étnica. Las deportaciones indiscriminadas de inmigrantes recuerdan a prácticas ya conocidas en el pasado y que nunca imaginamos que podían volver a repetirse. Medidas como la implantación de aranceles a las mercancías que entren en EE UU es otro de los factores que amenazan con desencadenar una guerra comercial de incalculables consecuencias. En definitiva: o el mundo reacciona a todos estos fascistas de nuevo cuño, o todo lo construido en décadas de libertades y de bienestar económico se echarán a perder. Por consiguiente, si los ciudadanos no se alejan de todos estos embaucadores y sus cantos de sirena, o las democracias, como ocurrió con Hitler, no nos librarán de los tiranos.

Las cartas no deberán superar las diez líneas mecanografiadas (800 caracteres) y tendrán que incluir el nombre, apellidos, DNI, dirección y número de teléfono del remitente. HOY se reserva el derecho a extractarlas. Dirección de correo electrónico: opinion.hoy@hoy.es

