Los impuestos, palabra maldita para muchos, y cuyo significado se escapa a un análisis sosegado sobre para qué, y por qué de su existencia. El ... trazo grueso siempre está presente cuando hablamos de ellos. A pesar del incremento paulatino de sus detractores, hemos de poner en contexto todo lo que rodea a este elemento vertebrador de las sociedades modernas. ¿Son justos o injustos? ¿En justicia pagan más quién más tiene? Atendiendo a su génesis para lo que nacieron, no hay duda de que son el elemento fundamental para conseguir hacer sociedades más justas. Cuando hablamos de ellos, no reparamos realmente en la influencia que puedan tener en el bienestar de nuestras sociedades. Debemos entenderlos, no solo en su aspecto gravoso, sino en la contrapartida que de ellos obtenemos. Siempre anida en cada uno de nosotros, que el estado (ese ente abstracto) nos esquilma desaforadamente, y es ahí donde escondemos en el fondo, nuestro aspecto más egoísta. Las sociedades más justas son las que aplican unos impuestos justos y progresivos a diferencia de otras, que incluso siendo más ricas generan unas desigualdades brutales. Debemos pensar con una visión más amplia y generosa. Cuando viajamos por unas buenas carreteras, disponemos de una educación pública digna, hacemos que el acceso a la universidad no tenga que ver con la renta de cada cual etc. Todo eso que parece caído del cielo, sale de nuestra contribución. Y quiero hacer hincapié en la sanidad pública. Nada como vernos en una situación límite para nuestras vidas, y disponer de una sanidad pública de calidad que nos salve de un trance extremo para cambiar la visión distorsionada que otros, interesadamente, nos hacen tener de ellos.

Temas

Cartas a la directora