Estado laico significa que el gobierno y la religión están separados y que el estado es neutral en materia religiosa, no favoreciendo ni apoyando a ... ninguna de ellas. Es decir, desde que falleció el Papa actual, nos han retransmitido los medios hasta el ultimo detalle de la vida del Papa, de sus actos y de sus obras, desde la mañana a la noche, con un despliegue mediatizo total. Corresponsales enviados por parte de todas las cadenas públicas y privadas, entrevistas enlatadas al Papa, y programas especiales en un despliegue tan desproporcionado que abruma. La próxima elección del nuevo Papa será lo siguiente en cuanto a que nos mostrarán en esa fase, las especulaciones y quinielas sobre los electos; de si el próximo Papa será más conservador o más cercano a los desfavorecidos (aceptación tácita de que los haya menos proclives a defender a los de abajo). En fin... la curia romana ofreciéndose en todo su esplendor. Las fiestas populares, todas, guardan relación con la religión. Patrones y patronas dan nombre a romerías, y fiestas varias; equipos de fútbol que ofrecen sus triunfos a la Virgen del lugar... Es difícil asistir a cualquier evento o inauguración relevante en la que la iglesia no esté socialmente presente o deje su pátina. Colegios públicos, hospitales, estamentos militares, donde también la religión deja su sello. ¿Podemos decir tras lo expuesto que España es un país laico? Pues parece que tiene toda la apariencia de que no lo es, aunque la Constitución en su artículo 16 diga que somos un país laico y aconfesional. Creo que la religión ha de quedar solo en el ámbito privado de los individuos, y que cada cual crea en la suya, o en ninguna.

