«¡Es la economía, estúpido!». Esta famosa frase la dijo James Carville, el asesor de Bill Clinton, en la campaña de 1992 y a la ... postre, sirvió para impulsar al gobernador de Arkansas al despacho oval de la Casa Blanca norteamericana. Este famoso asesor estadounidense venía a decir con ello que la economía se abría paso como factor preponderante a la hora de decantar unas elecciones.

En nuestro país nos encontramos con una situación paradójica en cuanto a que esta premisa deja de cumplirse, aún presentando unos buenos datos económicos. Objetivamente, España es el país de la OCDE que más creció en 2023 con un 2,5% del PIB, solo superado por Costa Rica y México. Además, para este 2024 las previsiones de crecimiento están siendo revisadas al alza. El desempleo ha ido reduciéndose hasta conseguir que haya más de 21 millones de empleados etc. Por tanto, ante semejante coyuntura económica, el partido de gobierno que presentara estas credenciales económicas se garantizaría continuar en el poder. Sin embargo, esto no es así. Hoy en España una parte significativa de electores se decantan en base a campañas donde se alimentan otras 'variables' como el fomento de la crispación, o donde un youtuber sin ningún tipo de programa ni escrúpulos (basados en bulos y mentiras), puede llegar a encantar a cientos de miles de votantes. Por tanto, parece ser que a tenor de los discretos resultados de las ultimas elecciones en España, el Gobierno no recoge los frutos de una buena gestión económica, quedando este factor tan importante para el bolsillo de los ciudadanos y los del propio país relegado a la irrelevancia.