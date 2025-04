Los derechos de nuestro país

Comenta Compartir

Andan que trinan, no tanto por el resultado devenido de las urnas (cierto es que el PP salió como partido más votado), como porque van ... a tenerlo crudo para conformar una mayoría suficiente que los aúpe a coger las riendas del gobierno de España. Y escupen sapos y culebras, desde la mañana a la noche. Esta derecha que nos ha tocado sufrir no entiende la gobernabilidad del país si no está representada por ellos. Su idea de país no pasa por nacionalismos de ninguna especie. Todos son filoetarras, separatistas, golpistas o comunistas depravados que solo vienen a quedarse con nuestro dinero y cuestionar nuestras libertades. Nadie hizo más por traer las libertades a este país que el Partido Comunista de España, y con un alto tributo. Estas derechas nuestras tienen una visión un poco sesgada de lo que es y representa España en su diversidad. Son incapaces de entenderla, y no pierden empeño en combatirla permanentemente, tanto es así que cuando ellos gobiernan tensionan estos territorios, de tal manera que se producen movimientos desestabilizadores ( Plan Ibarretxe, y pseudoreferéndum con posterior declaración unilateral de independencia en Cataluña). Para ellos, es una aberración que la lista más votada no sea la que ha ganado las elecciones, (si son ellos claro). Cuando la lista más votada son los de la izquierda, nada; ellos pueden conformar su mayoría de derechas y ocupar sin inmutarse el gobierno correspondiente. Ejemplos múltiples, la lista es larga: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, nuestro Ayuntamiento de Badajoz, Comunidad de Extremadura... España es una monarquía parlamentaria, en la que el gobierno sale del parlamento en un juego de mayorías. ¿Eso no lo entienden nada más que cuando les favorece? Entiendan la diversidad de este país y hagan un ejercicio de acercamiento a la moderación y centralidad de las derechas europeas, encarnadas en la alemana, francesa, suiza... o no gobernarán nunca este país. Y por favor, no falten a la verdad de manera tan descarnada, y dejen de blanquear a los pseudofranquistas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director