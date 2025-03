Como expresión de afecto o de amor. Presente en nuestras vidas desde los primeros instantes en que somos entregados a nuestras madres, y donde surge ... esa magia entre ambos a través del beso. Besos que van desde el saludo, o la significación de algo mucho más profundo que nos llega al corazón. Besos de amantes sellados donde aparece la química. Esa gran generadora de sustancias que reaccionan, estableciendo ese nexo de fusión placentera entre ambas bocas. En las artes siempre ha estado presente: el cine, la pintura y la música. ¡Ay!, la canción qué sería sin el protagonismo del beso.

«La española cuando besa es que besa de verdad», filosofía patria del beso de antaño, donde reflejaba aquel beso amoroso exento de frivolidad alguna. Tenía que estar vertebrado en el amor y solo en el amor. Pero el beso ha de estar sustentado en el consentimiento pleno, de dos personas que muestran su amor o afecto; o simple atracción sexual; pero siempre bajo el paraguas protector del mutuo acuerdo.

Volviendo a las canciones, decía otra: «Por un beso que le di en el puerto a una dama que no conocía / han querido matar mi alegría. / Hoy me encuentro metío en esta prisión. / Si lo llegan a saber mis huesos le lleno de besos hasta el corazón».

Aquí el protagonista de ese beso robado no solo no se siente para nada arrepentido de sus actos, sino que volvería a hacerlo en grado superlativo. La expresión del machismo, queda reflejado en su máxima expresión. Del mismo modo la mujer queda reducida a mero objeto sexual. La evolución natural de las sociedades en este aspecto y en otros muchos, se va produciendo muy lentamente. Y llegamos a nuestros días en pleno siglo XXI donde aún no se tiene conciencia por parte de algún reducto de la sociedad que las actitudes de superioridad o de abuso de poder, o del machismo más irredento, no tienen cabida a día de hoy. No hay excusas que valgan; ni de euforia, confianza, estado de enajenación transitoria, (inducida o no), para robar a traición a un semejante, ese beso no consentido, y menos aún deseado, con el agravante de posición de superioridad (social tal vez, pero moral en ningún caso). El beso como expresión noble de afecto en sus múltiples facetas es utilizado aquí espuriamente y manoseado por una actitud machista y misoginia, por un alto representante de la esfera social, que debería ser espejo de ejemplo para la propia sociedad.