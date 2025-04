Asombro y espanto

Desde que aterrizó el nuevo presidente de EE UU en la Casa Blanca, cada día que pasa asistimos atónitos y espantados a ver cómo se ... levantará este individuo, y cuál será la ultima de sus veleidades. Cada una de sus actuaciones guarda gran semejanza con los atropellos de aquellos emperadores del antiguo Imperio Romano, (que a la postre, llevaron a este a su declive y posterior desaparición). La inestabilidad que está provocando en el mundo junto a Putin no se recordaba desde la Guerra Fría. Es sonrojante y produce espanto ver como las medidas que va ejecutando superan a la anterior en cuanto al abuso de poder que llevan aparejadas. El mundo asiste atónito al ver como un sátrapa como Putin invade un país europeo como Ucrania, y otro, elegido por un sistema democrático vulnera el derecho internacional, arrogándose la adopción de medidas tan draconianas que desestabilizan gravemente no solo el orden mundial, sino que está creando una sensación de miedo e inquietud en nuestra sociedad.

No es alguien que haga leyes más o menos de dudosa legalidad, sino un presidente que ejecuta caprichosamente medidas de tal calibre que podíamos calificarlo como de peligro público número uno. Los europeos hemos sido interpelados directamente por estos dos sátrapas; y en consecuencia, debemos actuar ya. Hemos dejar de mirarnos el ombligo ante lo crítico de la situación, y presentar un frente común que plante cara a un reto de semejante magnitud. Somos una comunidad potente, que aglutina a más de 420 millones de personas y de la que no estamos sabiendo sacar partido. Europa debe aparecer no solo como un poderoso ente en lo económico, sino también en la geopolítica.