Comenta Compartir

El apagón del 28 de abril en toda la península ibérica viene a demostrar lo vulnerables y frágiles que podemos llegar a ser ante una ... situación tan tremenda como la vivida. Los españoles demostraron un nivel de civismo admirable, que ha sorprendido a nuestros vecinos europeos. En relación a las causas del apagón, parece ser que todo apunta a una escasa inversión de las eléctricas. Según varios técnicos, el hecho de no tener estabilizadores que den seguridad a los flujos de aportaciones de energías a la red habría provocado la caída en un 60% de la energía necesaria para el buen funcionamiento de toda la red eléctrica. De tanto denostar lo público en favor de lo privado hemos puesto nuestra suerte en manos de empresas privadas una serie de servicios esenciales que tienen como fin principal ganar dinero (coge el dinero y corre). No es posible que varias eléctricas, en modo de oligopolio, gestionen un servicio tan importante y trascendental para el país como es toda la producción; así como Red Eléctrica de España encargada del sistema de alta tensión y transporte, y que debería velar por la supervisión de todo. Esta también es privada pero con una participación del estado del 20% de cotización en bolsa. La supervisión no ha sido acertada. Los excesos del capitalismo nos llevan a situaciones como las vividas con este apagón. Un estado no debería de dejar en manos privadas servicios tan sensibles como la energía. EDF es una multinacional francesa de servicios eléctricos, propiedad en su totalidad del estado francés. El Reino Unido en 2024 volvió a poner en manos públicas todo el entramado eléctrico. Apliquémonos el cuento.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión