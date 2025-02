Los abucheos a Pedro Sánchez

Comenta Compartir

El día de la Fiesta Nacional volvieron a reproducirse los pitidos e insultos al presidente en funciones Pedro Sánchez durante los actos de celebración de la fiesta (jamás ha ocurrido con otros presidentes no socialistas). La oposición encuadra toda esta protesta en el derecho a ... la libertad de expresión. Pero esto va más allá de una protesta más o menos improvisada, en la que unos cuántos puedan verter su frustración hacia algún presidente de gobierno en alguna celebración puntual. Esto es algo orquestado y alentado por la oposición de derechas que, cuando pierde el poder, no asume su nuevo estatus, en el convencimiento de que la única legitimidad para gobernar la tienen ellos. Desde el minuto uno, hicieron parecer que Sánchez no tenía por qué ostentar tan alta representación. Lo llamaban poco menos que «okupa». Ahora, la controversia en las negociaciones con los independentistas para formar gobierno, es solo un pretexto para expresar que los símbolos de la nación solo les pertenecen a ellos. Tal es así, que los abucheos se han producido con todos los presidentes socialistas. Aunque los argumentos varían según la coyuntura, la intención que persiguen es la misma.

La gente tiene derecho a la protesta (aunque no al insulto), pero creo que en un acto donde se festeja un acontecimiento del calibre de la Fiesta Nacional, con la presencia no solo del presidente del gobierno, sino de instituciones como la jefatura de estado, el ejército y la ciudadanía no se merecen semejante falta de respeto. Los actos institucionales deben de alejarse de cualquier disputa partidista. Hay suficientes momentos para expresar el descontento que cada cual estime. Y luego está la imagen que damos como país. ¿Se imagina alguien que en cualquier país de nuestro entorno democrático ocurriesen hechos similares? Estos hechos tienen mucho que ver con ser, y parecer, una democracia poco madura.

