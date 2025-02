La responsabilidad ausente

Los españoles hemos tenido una semana digna de profundo análisis por doctos sociólogos. Si ya llevábamos unos meses lamentables tras las últimas elecciones generales, que ... han profundizado en la inestabilidad general de un país al que una parte de la clase política ha sumido en el frentismo más negativo, lógica consecuencia de la legislatura anterior en la que los enemigos de la unidad de España tomaron el relevo en la toma de las decisiones más importantes, nuestro presidente de Gobierno puso la guinda al pastel de los disparates, especulaciones y los ataques a las instituciones más sagradas de cualquier democracia: la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial. Bastó que llegaran hasta un juzgado las noticias que circulaban hace tiempo sobre presuntos tratos de favor a empresas y mediaciones nada deseables en las que se veía envuelta la esposa del presidente del Gobierno, para que este tomase una decisión sin precedentes: tomarse una pausa de cinco días en sus obligaciones de dirigir el país, para «reflexionar» sobre si seguir ejerciendo su cargo o dimitir, cosa que sin la menor duda habrán hecho no pocos dirigentes políticos (la de meditar) sin abandonar el día a día de sus obligaciones. Para muchos, y me incluyo entre ellos, la decisión de Sánchez es injustificable, irresponsable y temeraria, total para aparecer el lunes y anunciar que continúa por el bien de España y ante las muestras de apoyo en concentraciones y declaraciones del más puro estilo populista, pero impropias de países avanzados con democracias consolidadas.

¿Imaginan que un empresario, director de un colegio, gerente de un hospital o hasta un padre de familia anunciaran que dejan sus responsabilidades en suspenso durante cinco días para meditar su continuidad en su cargo o condición, ante problemas, discrepancias de sus subordinados o divergencias con su familia? Intuyo que esto ha sido meditado con antelación, y no es fruto de un «calentón» ante la denuncia en un juzgado, que muchos pronostican de difícil éxito. Pero si ya es sospechosa una decisión así, no lo es menos que en 48 horas se programara una movilización a nivel nacional de apoyo a su líder, empeñado en la anulación/destrucción de la oposición parlamentaria. Patéticas y populistas han sido esas concentraciones y las declaraciones de sumisión y enaltecimiento de los cargos más relevantes de su partido el sábado. Los españoles que trabajamos cada día para sacar adelante a nuestras familias, y tributamos para sacar adelante a este país, no merecemos tanta irresponsabilidad y populismo trasnochado, sino dirigentes serios y responsables.