Irresponsabilidad de los agricultores

Contemplo sorprendido como la inicial actitud responsable de los agricultores y ganaderos agrupados en asociaciones, agrupaciones o sindicatos ha cambiado, y tanto en televisión como ... en radio y prensa, algunos rectores de estas organizaciones agrarias anunciaron enérgicas acciones para el 21 de febrero, entre las que resalto por poco oportunas lo dicho por el representante de Asaja Extremadura en el sentido de que «Cáceres sea una jaula y la entrada y salida de la ciudad se interrumpa durante las cuatro horas que durará la protesta, que también se extenderá a varias calles del centro de la ciudad, para acabar ante la Subdelegación del Gobierno al filo de las 13.30 horas». Y usan en sus declaraciones las palabras «permitir» o «no permitir» transitar por vías públicas, como si estas fueran suyas. El hecho de exceptuar a las ambulancias o el acceso al mercadillo en sus cortes no disminuye la gravedad de la arbitraria ocupación de espacios públicos que pertenecen a todos.

Se trata de hacer todo el ruido posible para que sus movilizaciones aparezcan en los medios de comunicación como mejor forma de dar visibilidad a sus quejas, pero esas movilizaciones perjudican a muchos ciudadanos ajenos al origen de sus problemas, ciudadanos que ya padecen, entre otras cosas, la escasez de algunos productos del campo, y un encarecimiento exagerado de todos ellos, encarecimiento aún mayor del que sufren los agricultores y ganaderos en sus insumos. Extender las consecuencias de los problemas propios hacía la población no es el proceder más responsable, ni el más racional, máxime cuando a muchas personas no les llegan los avisos de esos cortes, o no van a poder encontrar itinerarios alternativos hacia sus destinos. Cuando de entre los procedimientos de queja y reclamación se escoge aquel que más daño hace a quienes no son los culpables del problema, algunos responsables de este colectivo del campo se están equivocando gravemente.