La conciencia asimétrica

Comenta Compartir

Asistimos estos día a una movilización general en universidades y partidos políticos mayormente de izquierda, en contra del Estado de Israel, como consecuencia de la ... masacre desde hace meses en la Franja de Gaza, y que lleva hasta ahora más de 30.000 víctimas mortales. No seré yo quien censure esas protestas, pues cualquier conflicto armado que cause bajas tan numerosas entre la población civil indefensa es merecedor de repulsa universal y llamada al diálogo en busca de la paz, como lo fue en su momento la acción terrorista previa y por sorpresa de Hamás, que causó más de 1.200 víctimas entre la población judía. La respuesta de Israel era previsible, y en las operaciones militares llevadas a cabo se ha demostrado la inmensa infraestructura de que disponían los terroristas palestinos, con kilómetros de túneles, grandes espacios subterráneos para ocultarse y abundante armamento oculto. Sin embargo, la respuesta de Israel ha ido mucho más lejos y contra una parte importante de civiles. A mi juicio, la razón de esa exagerada respuesta está en el radicalismo y exacerbado militarismo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ya encuentra recelos, no solo en sus aliados, sino en su propia nación, especialmente entre los familiares de los rehenes israelíes en poder de Hamás, que piden negociaciones para establecer una tregua y negociar la liberación de los rehenes.

Me llama la atención que teniendo más cercana y directamente relacionada con nuestros intereses como nación la guerra en Ucrania, quienes ahora se movilizan a favor del pueblo palestino, con clara conciencia asimétrica nunca se hayan movilizado en apoyo del pueblo ucraniano, cuando allí llevan más de dos años de invasión injustificada por parte de Rusia. Esa irracional guerra para someter a una nación libre y civilizada se prolonga ya durante más de dos años y ha causado más de 30.000 muertos y otros tantos heridos entre los ucranianos, la mayoría civiles, además de seis millones de desplazados, casi 10 veces todos los habitantes palestinos en Gaza. Pero tampoco está ajena a la tragedia la población rusa, pues 30.000 soldados rusos han fallecido en el frente, al que fueron enviados irracionalmente por orden de su presidente, cómodamente instalado en su palacio del Kremlin de Moscú, 30.000 familias privadas de sus hijos en plena juventud para convertirse en héroes a la fuerza. En España hemos sido testigos de la movilización de la izquierda contra el régimen israelí, con declaraciones y propuestas de acciones por parte del propio presidente del Gobierno, los ministros de Exteriores y de Presidencia y personajes de la extrema izquierda, como Yolanda Díaz o Irene Montero, además de las movilizaciones en algunas universidades. Entre las propuestas por las condiciones definitivas de paz que ellos dicen que acarrearía, el reconocimiento del Estado palestino; yo lo dudo, pues pienso que el odio ancestral entre los pueblos judío y palestino, jamás garantizará una convivencia en paz. Y un ejemplo muy cercano lo tenemos en España, donde después de más de 40 años de ejemplar reconciliación tras la dictadura, que trajo una época desconocida de paz social y progreso con independencia de que en el Gobierno estuviese la derecha o la izquierda, la llegada a la Moncloa de Zapatero resucitó el «guerracivilismo», con su intento de reescribir la Historia y «ganar» aquella guerra incivil 85 años después. Por desgracia, ese frentismo, con el intento de volver a dividir a España en dos, nos hace retroceder en convivencia, en desarrollo democrático (está en grave riesgo la independencia del Poder Judicial), y hasta en desarrollo económico, cuando pierden poder adquisitivo las clases media y baja y desaparece el empleo fijo y de calidad, por mucho que el paro se manipule ahora con el trágala del «trabajo fijo discontinuo», que era el anterior trabajo temporal. Mi conclusión es que no nos merecemos esta clase política… ¿o tal vez sí?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora